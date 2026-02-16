Gala Thermomixa zamieniła się w nabożeństwo. "Prawie jak religia"
Tłum wiwatował na cześć Thermomixów, a Steczkowska śpiewała dla handlowców. Najlepsi wyjechali nowymi BMW, udowadniając, że na drogich garnkach można zarobić krocie._RaveN
Komentarze
Zepter, mi się przypomina..
Tłumy zmanipulowanych klientów, na pościele z włosów pana chrystusa merynowskiego...
Teraz na topie - TERMOMIX
BIZNES musi ewoluować, co nie?
Naiwni rodzą się każdego dnia w tysiącach - podobnie jak cwaniaki którzy na nich żerują.
Wtf
Brakuje tagu #mlm #frajerzyzmlm
Za 250 coś złotych przy minimalnej 800zł opychali plastikowe kółko z rączką do ubijania śmieci w kubłach xD
Czajcie to, mikscujący garnek za jakieś 5 albo 6 K, który vs lildomix (miałem) różni się tylko oprogramowaniem (przepisami) i rozmiarem (jest ciut mniejszy). Problem w tym że lidlomix miał średnie przepisy ale je miał a w tym gównie trzeba płacić abonament za dostęp do aplikacji a to jest