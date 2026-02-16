Urząd Miasta w Nowym Sączu chce 2 tys zł za udzielenie informacji publicznej
Skierowane do Urzędu Miasta Nowego Sącza pytanie o informację publiczną dotyczącą wysokości przyznanych w ubiegłym roku przez prezydenta nagród dla urzędników spotkało się z żądaniem wykazania istotności dla interesu publicznego a w ewentualnym dalszym etapie dokonania opłaty w wysokości 2162,22złLukaszTV
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (30)
najlepsze
Każdy wydatek powinien być udokumentowany co do grosza, a każdy błąd/brak surowo karany.
Byłoby to rzeczywiście coś wartościowego i myślę, że pozwoliłoby zaoszczędzić miliardy w skali kraju.
Teraz te pieniądze lecą przez dziurawy system i masa oszustów wydaje je bez opamiętania, bo w końcu to nie ich pieniądze.
@GOHAN: Zupełnie jak było z KPO. Niedawno usunęli dostęp do tych informacji, żeby już nikogo nie bolało. Ile w tej kwestii się zmieniło? ¯\(ツ)/¯
władze samorządowe to pieprzony rak i lokalna mafia oraz lokalne kółeczko wzajemnej adoracji, układ na układzie
ten twór żyje głównie dlatego że ludzie są skupieni wojną PIS-konfa-PO + usa, rosja, ukraina - i oni na tym bazują, ludzi interesują inne sprawy niż lokalna mafia
do tego od 2 lat jak nie więcej w całej polsce samorządy zatrudniają ludzi na pełny etat do siania propagandy na facebookach i
PS. ktoś wysłał zapytanie o opublikowanie danych ile kasy idzie na propagandę wydawania darmowych gazet - dostał odp. nie możemy tego policzyć, nie da
I zgłaszać popełnienie przestępstwa, ponieważ urzędnik może łamać **art. 2, art. 7 ust. 2, art. 15 ust. 1 i art. 23 Ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz potencjalnie art. 231 § 1 Kodeks karny.
Zapraszam ( ͡º ͜ʖ͡º)
Patologia xD