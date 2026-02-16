Wydział Inteligencji Haptycznej - samo to brzmi jak nazwa z sci-fi, a oni badają włosy na trąbie słonia. I jeszcze odkrywają coś sensownego. Natura znowu okazuje się lepszym inżynierem niż my - ciekawe ile rozwiązań biomimetycznych jeszcze z tego wyciągną, bo roboty z czułymi chwytakami mogłyby sporo skorzystać na takich badaniach.