Rząd Wielkiej Brytanii chce wiedzieć, kto korzysta z VPN. Usługi tylko z dowodem
Szef rządu Keir Starmer potwierdził prace nad utrudnianiem omijania istniejących blokad wieku. Wdrożenie nowej polityki wymagałoby od dostawców VPN stworzenia systemów sprawdzających, kto próbuje zestawić połączenie.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
@isiaczek: Z jakim opóźnieniem? W Londynie jest najwięcej kamer na świecie.
Bardziej techniczni i tak sobie poradzą, nadal będzie działać TOR i inne jemu podobne sieci, VPN wprowadzą usługi maskowania ruchu VPN w HTTPS (co jest już często praktykowane). Znów poszkodowanym będzie zwykły obywatel...
Zapewne następnym krokiem będzie obowiązkowo instalowany "rządowy certyfikat CA" tak żeby można było podglądać ruch HTTPS... UK pogrąża się w ciemności (także intelektualnej). Jak kraj z taką
@FeyNiX: są za to inne ( ͡° ͜ʖ ͡°) jaki cyrk takie małpy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Savile
Tak to jest jak politycy biorą się za rzeczy o których nie mają pojęcia.