W krakowie jest zatrzęsienie psiarzy, ale to w takiej formie że to nie jest normalne.



Biegasz po parku, duże psy z luźną smyczą i ty nie wiesz czy agresywny czy nie.

Sporo agresywnych ras, ostatnio zwróciłem uwagę babce 50kg która miała z 40kg rotweilerra że psa się powinno trzymać krócej. Laska totalnie olała to. No ale bez jaj, chodnik 1.5 metra ja mam przechodzić na drugą stronę ulicy bo idzie bydle co się patrzy Pokaż całość