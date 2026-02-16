Kraków: Pitbull zagryzł 6-miesięcznego jamnika i pogryzł właścicielkę
13.02 ok. 13:3013:45 w Parku Lotników w Krakowie (okolice Ogród Doświadczeń / Tauron Arena) pies bez smyczy w typie amstaffa/pitbulla zagryzł 6-miesięcznego jamnika i pogryzł jego właścicielkę podczas próby obrony. Właściciel agresywnego psa zapiął go i oddalił się w kierunku Tauron Areny.szwarx
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
Biegasz po parku, duże psy z luźną smyczą i ty nie wiesz czy agresywny czy nie.
Sporo agresywnych ras, ostatnio zwróciłem uwagę babce 50kg która miała z 40kg rotweilerra że psa się powinno trzymać krócej. Laska totalnie olała to. No ale bez jaj, chodnik 1.5 metra ja mam przechodzić na drugą stronę ulicy bo idzie bydle co się patrzy
Jak widzę okruszka w stylu pitbulla, to wiem że istnieje tam jakaś szansa, że może być agresywny.
Mam za to 80% pewności, że właściciel/ka ma jakiś bałagan pod kopułą.
Czy tylko ja widzę że coś tu jest nie-halo?