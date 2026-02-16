że zwalniają z powodu AI a to g---o prawda. Po prostu przenoszą zatrudnienie do Indii.

Pokaż całość

no przecież każdy wie że AI = Another Indian :)S---------i za 10-20 lat będą płakać na Hindusoft jak dziś na Huaweia jak się Rajeshe nauczą sami pisać Officy Azury i stwierdzą że po co robić dla białych cweli jak można założyć własną firmę. A to może pójść dużo szybciej niż Chińczykom patrząc ile