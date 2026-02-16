20-latek z BMW popisał się driftem w centrum miasta [VIDEO]
Zatłoczone skrzyżowanie, oblodzona jezdnia, próbujące przejechać samochody i tzw. "beemwuj" w drifcie. Efekt? Kilkanaście wykroczeń, 58 punktów karnych i prawie 6 tysięcy złotych mandatu. A to dopiero początek jego problemów.ZobaczLink
Haha 58 punktów karnych. Żal im pewnie dupę ścisnęło, bo oni tak nie potrafią swoimi policyjnymi Kiami jeździć. Właśnie dzięki takim ćwiczeniom można się nauczyć jeździć w poślizgu i osoba, która tak potrafi jest 100x bezpieczniejszym kierowcą niż dziadek w Matizie. Sam mam ponad 10000000 konne BMW (Individual w kolorze Hitlerdunkelbraun Metalik i M-pakiet zgodny z VIN) i gdyby nie stawianie auta bokiem, dawno bym już zginął
@Euphor: Przypominam, że liczna patologia drogowa nagminnie broni takich osób.
jakim cudem? tu nie widać kierowcy ale "szybko ustalili tożsamość" a na co drugim filmie jakiegoś idioty - poganiacza na autostradzie, który jest wysyłany na policje, umarzają bo nie potrafią ustalić, mimo że nieraz widać ryj na nagraniu
https://bielskiedrogi.pl/informacje/19985-wideo-ostentacyjny-pokaz-drogowej-patologii-w-najwyzszym-wydaniu
"Był tak pewny siebie, że w swojej relacji oznaczył prywatne konto Instagram redaktora naczelnego portalu Bielskie
W ameryce to jest zawsze mustang albo camaro czy inny charger
Bo wszyscy kierowcy tak jeżdżą.
Czekam aż upośledzony minister zapowie kolejny pakiet kar dla morderców za kierownicą.
Bo każdy kierowca to potencjalny morderca.