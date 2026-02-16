Samobójstwa w Polsce w 2025 r. Alarmujące statystyki wśród młodzieży
Ponad 10 tys. prób samobójczych, prawie 4,8 tys. udanych... Statystyki prób samobójczych za rok 2025 wśród dzieci i młodzieży właśnie zostały opublikowane.krzyzakmm
- #
- #
- #
- #
- #
- 103
- Odpowiedz
Komentarze (103)
najlepsze
Nie ma co się dziwić :(
@Indoctrine: Dodaj jeszcze coś o poziomie tej "pomocy".
Oczywiście to nie znaczy ze powinniśmy wszyscy faszerować sie lekami jak w ameryce, ale nastawienie musi sie zmienić.
@Ilahinefes: Dostęp do informacji i wysokie IQ. Dzieci nie mogą się dowiedzieć że w 90% są bydłem do pługa, co będzie orać w robocie do 70, tylko po to żeby zrobić kolejne bydło, zachorować i zdechnąć.
Komentarz usunięty przez autora