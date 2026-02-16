Polskie śmieciowe kody śmierci. Czyli czemu WHO wyklucza nas ze statystyk.
30% zgonów w Polsce jest wystawianych z tzw. "garbage code" Czyli nie wiadomo z jakiej przyczyny denaci zmarli. Zgodnie z WHO garbage codes (tzw. kody śmieciowe") to kody odpowiadające niedokładnym i nieścisłym opisom stanów i chorób, które uniemożliwiają precyzyjne określenie przyczyny zgonu.Neocaridina
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 80
- Odpowiedz
Komentarze (80)
najlepsze
Przez 3 dni kobicie skarżącej się na bole brzucha nie zajrzeli do brzucha bo covid. Nowoczesna medycyna.
a oficjalnie "niewydolność wielonarządowa"
80% lekarzy nie ma pojęcia o tym co robi.
wizyta 10 minut, antybiotyk i 300zł.
Po prostu na takich trafiam w szpitalach.
@Pienio69: Ten konkretyny artykuł może i tak, ale pierwsze wzmianki na ten temat na pewno pojawiły się wcześniej
- A wpisz młody, że zmarł na Covid, więcej zapłacą
https://www.prawo.pl/zdrowie/wynagrodzenie-dla-lekarzy-rodzinnych-za-leczenie-pacjentow-z,503517.html
Jeśli nie lubisz czytać to pierwszy akapit wystarczy
@Dadas77: Czyli sugerujesz, że WHO jest tak głupie, że do statystyk bierze pole, które z zasady będzie śmieciowe? To weź tam czym prędzej zadzwoń, że są debilami i powinni zliczać z pola z przyczyną pierwotną ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@cebulowy_krezus: srak, babcia zmarła w domu- lekarz NPL nie ma dostępu do dokumentacji, nawet nie wie jakie leki przyjmowała, brak wywiadu, dokumentacji medycznej- wpisuje niewydolność krążeniowo-oddechową i NZK jak przyczynę i szlus jeżeli nie podejrzewa udziału osób trzecich (szczególnie, że zgodnie z prawym to w sumie nie jego kompetencja, robi to aby burdelu w kraju nie było i z empatii), koroner powinien
@Drzepetto: no bo jak 99% użytkowników nie masz pojęcia o medycynie, definicja i rozpoznanie zawału to nie test ciążowy- I kontra II paski, a ostateczne rozpoznanie to poznasz na sekcji zwłok.
Jeśli ktoś umrze, nie ma instytucjonalnie powołanej osoby/posady kogoś ktoś stwierdzi przyczynę zgonu, do zgonu wzywany jest na podstawie ustawy z lat 60 randomowy lekarz z przychodni, albo randomowy lekarz z NPL.
I to tylko jeśli lekarz ma poczucie misji albo jest mało asertywny, bo w większości przypadków odbywa się to ZA DARMO, po godzinach pracy. A
No, tak, widzę właśnie.
@dr_Batman: zgniłem z c--------i argumentacji xD