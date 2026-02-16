"Przy obecnych cenach nie byłoby mnie stać na wynajem czegoś samodzielnie, bo mimo wszystko nie wyobrażam sobie mieszkać z kimś zupełnie obcym ". Zarabia 3600 w Warszawie i chciałaby tam wynajmowac coś samodzielnie. Troche to niepoważne. Poza tym przez wiele lat młodzi ludzie, którzy chcą mieszkać i pracować w dużym mieście, wynajmowali mieskanie współnie. I było to normą. A teraz nagle szok, że kogos kto zarabia najniższą krajową nie stać na samodzielny Pokaż całość