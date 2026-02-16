Developerzy znowu zapłacili
@jack_: 30 kur w mieszkaniu gwarantuje darmowe ogrzewanie.
to że inni się dają nie znaczy że tak ma być - jeśli mieszkanie ma sztucznie zawyżoną cenę o 15% to nie boli to jak zakupy w biedronce a oznacza 3 lata pracowania na obcych ludzi aby ich zachcianki zadowolić
ludzie na wykopie już wrzucali jak bawią się synkowe dweloperów w podkrakowskich miejscowościach
@Wolowinka: mam taką znajomą co chwali się że ma 2 mieszkania... w jednym mieszkają rodzice, w drugim babcia xD oba "zapisane", a typiara w praktyce bezdomna... z dziedziczeniem mieszkania po kimś to "przy odrobinie szczęścia" można wjechać w mieszkanie co drugie pokolenie, bo po rodzicach to może się okazać że po 50
@swiecisz_mi_czy_sobie: albo i dopiero na emeryturze ;)
Tak to masz prawdziwy Polski dom wielopokoleniowej traumy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Znam parę par, niskie z dzieckiem. Jest kolorowo delikatnie mówiąc.
@Mandalorianin: dokładnie to
jak rodzina w miare normalna to dom wielopokoleniowy to cymes i sam profit, doskonały sposób na mieszkanie
ale wystarczy że mamula popierd*lona w głowie i stwarza toksyczną atmosferę i taka sytuacja może sie skończyć wielokrotnym morderstwem+samobój.
Edit: Dla osób wolno czytających dopiszę - :)