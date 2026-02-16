Warszawska patodeweloperka
Prywatna spółka przejęła grunty, na której stoją bloki mieszkalne i inne budynki. Ktoś zwęszył biznes i reaktywował przedwojenną spółkę będąca właścicielem tych gruntów.o5e5ek
To nie jest wolny rynek, to żerowanie na lukach prawnych i chaosie reprywatyzacyjnym. Lokatorzy latami płacą czynsze, remontują mieszkania, budują wspólnoty, a potem okazuje się, że ktoś „odkopał papiery” i liczy przyszłe zyski.
Państwo przez dekady nie potrafiło zamknąć tematu gruntów w Warszawie i dziś płacą za to mieszkańcy. Wizerunek
Tobie nie dało się nic zasądzić. W przypadku przypadkowych ludzi akurat działa przypadkowo korzystna interpretacja.
O to to, w takich sprawach zawsze zapomina się jak z-----y jest nasz wymiar "sprawiedliwości".
Skvrwiali sędziowie skażą krytyków?
Nic nic nie widział, nie słyszał?
A może znowu stoi za tym samo środowisko urew w togach i dlatego dziwnie się nic nie dało zrobić?
Musi mieć bardzo duży nos ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To jest jakaś masakra, przedszkole , szkołę podobno już przejęli a o bloki i ich teren jest spór (SM Koło).
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/reaktywacja-spolki-giesche-prawomocny-wyrok,64,0,2382656.html