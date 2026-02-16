Warto też zajrzeć do domu narodzin Bedřich Smetana, bo Litomyśl to jego rodzinne miasto. Całość ma lekko artystyczny charakter, sporo tu galerii i wydarzeń kulturalnych.

To nie jest kierunek na tydzień, ale na spokojny, estetyczny wypad jak najbardziej. Czysto, schludnie, ładnie zaprojektowana przestrzeń i mocny akcent historyczny. Czechy w swojej najlepszej, uporządkowanej wersji.