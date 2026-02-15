Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny
65 lat dla kobiet, 67 lat dla mężczyzn. Gdzie równość wobec prawa?brednyk
Komentarze (68)
najlepsze
Sam autor artykułu wskazuje na niesprawiedliwość obecnego prawa.
Kolejną rzeczą to zrobienie porządku z całą mundurówką. Jak ktoś kto przesiedzi za biurkiem swoją służbę, może otrzymywać ten przywilej? Czym ta praca się różni od armii urzędasów lub korposzczorów?
@Hiperinflacja: To jest część wynagrodzenia ¯\(ツ)/¯ I nawet z tym mało kto chce pracować w patologii jaką jest polska policja. Najpierw trzebaby wyplenić patologię z policji do chociaż takiego poziomu żeby normalni ludzie chcieli tam iść, odbudować zaufanie i dopiero kiedy takie zmiany nie sprawią że się nikt na rekrutację
No cóż i wygląda na to, że znowu im się nie uda tego zrobić racjonalnie, a potem znowu będzie płacz. Wszelkie zmiany odnośnie wieku emerytalnego należy rozpocząć od wyrównania, a dopiero potem można myśleć o podnoszeniu, jeżeli będzie to konieczne.
@Kibishi: jakim "im"? Obecni rządzący nie planują żadnych zmian w wieku emerytalnym. Ten artykuł to są poglądy pani profesor i jej przewidywania, a nie żadna zapowiedź kogokolwiek decyzyjnego w sprawie.
Sprawdź na kogo głosuje twoja rodzina, babcie, dziadkowie, ojcowie i matki, koledzy, koleżanki i zrozumiesz. Gdyby ludzie szeroko akceptowali takie zmiany, to każdy rząd wprowadziłby je w pierwszym dniu rządów.
Niech najpierw ujednolicą wiek emerytalny a potem niech dodadzą jakieś benefity dla dzieciatych.
Np. emerytura 2 lata wcześniej za każde dziecko.
Chłopu skrócili i 2 lata życia na emeryturze :( to zosyajr mu ciągle 5 xD.