Pokaż całość

, to właśnie to o czym napisałem, 28 lat to długi okres, szczególnie przy takim rozwoju technologicznym. PO podniosło wiek w taki sposób, że mężczyźni mieliby robić do 67 roku życia po 8 latach, a kobiety by do tego wyrównały dopiero po kolejnych 20 latach. To od czego trzeba zacząć to równanie, a dopiero potem można myśleć o podnoszeniu. Do tego nie należy tego absolutnie robić