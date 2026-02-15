Astronomiczne zarobki lekarzy, milioner po 3 miesiącach pracy
Lekarz z Ciechanowa zostaje milionerem po 3 miesiącach pracy. Miesięczne zarobki lekarzy w szpitalach podległych samorządowi województwa mazowieckiego w 2025. Dane dotyczą zarobków na kontrakcie B2B.znalezisko dzięki Stulejman_BeznadziejnySzotyTv
to jest ten sam rodzaj debili co wpłacający na zbiórkę prof Chrisa
I mi nie płacą z pieniędzy ukradzionych podatnikom.
Wczoraj grzaliście znalezisko, że po czterech. Bardzo boli, że specjalistyczna i najbardziej w społeczeństwie przydatna wiedza i umiejętności dają ogromne pieniądze, ma boleć.
Lekarze milionerem w cztery miesiące!
Nie?
To jakby napisali FIRMY ZARABIAJĄ MILIONY, UWAGA FIRMA ZAROBIŁA MILION, ASTRONOMICZNE ZAROBKI.
Jeszcze niech podadzą powiązania polityczne. Żeby się nie okazało że to jak Prof z Kalisza polityczny aparytczyk zarabiający jak wszyscy polityczni w tym kraju.
@dr_Batman: Osobiście uważam że w szpitalu publicznym te wszystkie inne formy niż UOP powinny być zakazane. Plus obowiązkowa karta czasu pracy lekarza z limitem 12 godzin na DOBĘ i to niezależnie czy prywatnie czy publicznie.
I co najważniejsze - zakaz KONKURENCJI (ustawowy) czyli jeśli pracujesz jako specjalista od jakiejś X dziedziny publicznie to
@sylwke3100: kek. 80% szpitali do zamknięcia ze względu na brak kadry,