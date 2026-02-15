A dlaczego to robią? Bo NIE OBAWIAJĄ SIĘ KONSEKWENCJI!!!

Obcokrajowcy w Polsce czują, że MOGĄ ROBIĆ WSZYSTKO łamać prawo, atakować ludzi tulipanami i próbować ich zabić, bo ZBYT NISKA GROZI IM KARA!!

Za takie przestępstwa jako goście w Polsce powinni być:



1) Sprawiedliwie i surowo karani

2) Konfiskata majątku i odpracowywanie na rzecz utrzymania podczas odbywania wyroku oraz na pokrycie kosztów deportacji oraz szkód Pokaż całość