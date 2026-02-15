Rozbił butelkę i wbił ją w szyję nastolatka. Mykhailo R. trafił do aresztu
21-letni Mykhailo R. jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa swojego kolegiskoczek333
Komentarze (36)
jest niewinny dopóki nie jest prawomocnie skazany, nikogo nie chciał zabić,
przecież mógł mieć butelkę w ręce, pośliznąć się na chodniku i rozbić przypadkowo butelkę o ścianę i tak niefortunnie próbować się podeprzeć że niechcący trafił butelka w szyję kolegi ukraińca, wypadek, można się rozejść
Obcokrajowcy w Polsce czują, że MOGĄ ROBIĆ WSZYSTKO łamać prawo, atakować ludzi tulipanami i próbować ich zabić, bo ZBYT NISKA GROZI IM KARA!!
Za takie przestępstwa jako goście w Polsce powinni być:
1) Sprawiedliwie i surowo karani
2) Konfiskata majątku i odpracowywanie na rzecz utrzymania podczas odbywania wyroku oraz na pokrycie kosztów deportacji oraz szkód
Poczytaj o ukraińskich botach na telegramie