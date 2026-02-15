Meta chce przeforsować masowe rozpoznawanie twarzy w okresie napięć politycznych
Meta analizuje wprowadzenie funkcji rozpoznawania twarzy działającej w czasie rzeczywistym i chce zestawiać wizerunki wszystkich w polu widzenia ich okularów z bazami danych. Premiera sugerowana na okres intensywnych napięć politycznych, kiedy organizacje społeczne będą zajęte innymi tematami.jestemjakijestem1212
@towarzysz-eko: W jaki sposób? Nie mam portali społecznościowych od x lat. Posiadałem tylko fotkę i naszą klasę, później miałem fb. Fotkę i naszą klasę miałem jako człowiek niepełnoletni. FB miałem w okolicach 2010 krótko i później z rok czasu (2017). Mam tylko konto tutaj. Co zrobiłem?
@teh_m: Ktoś instaluje "apkę" - jakiegoś FB, LinkdIn etc. Podczas instalacji pada pytanie: "czy chcesz dodać znaleźć znajomych ze swoich kontaktów?". "No jasne!" - klika tak. I dostęp do danych leci. Teraz to już nawet tego nie musi robić - bo jeżeli nie ma płatnego konta FB to dzieje się to automatycznie. Czego typowy (zupełnie nie IT) użytkownik NIE jest
Nie ma lepszego szpiega niż twój telefon, który masz cały czas przy sobie.
Ryj do kamerki, pokręcić głową, pełne 3D, oczywiście w celach bezpieczeństwa.
A najlepsze, że ludzie sami im to udostępnili pakując tam swoje zdjęcia xD