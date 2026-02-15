Świdnica. Wiozła pieszego na masce. Jest wyrok sądu.
Część trzecia i ostatnia noweli o facecie na masce i kobiecie w toyocie. Kara 2270zł.Zelu06
1) polica napierw pouczenie
2) potem kieruje wniosek do sadu
3) sad skazuje pieszego
4) po zażaleniu jednak kara dla kierujacej
#chlewobsranygownem robic wszystko byle patokierowcow chronic
"Pan Krzysztof 13 lutego otrzymał z Sądu Rejonowego w Świdnicy wyrok nakazowy. "
Ale prawomocny, czy tylko wyrok, ktory jest mniej warty, niz papier, na ktorym zostal wydrukowany?
wykop niepocieszony.