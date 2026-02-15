Niemcy chcą końca anonimowości.Media społecznościowe tylko z prawdziwym nazwis..
...kiem. Użytkownik zakładający konto miałby podać dane zgodne z dokumentami urzędowymi, a operatorzy serwisów otrzymaliby zadanie ich potwierdzenia. Partia CDU argumentuje, że jawność danych sprzyja odpowiedzialności za słowo i ułatwia działania organów ścigania.jestemjakijestem1212
@HabaHabaZutZut: Ale jego odwiedzili z innych powodow ;)
@HabaHabaZutZut: tamtą akcję i próbę powołania się na nią najlepiej opisać merytorycznie i adekwatnie do niej samej:
profesor-srofesor, sraken-pierdaken xDDDD
Chociaz tez mialbym obawy jakby nasi, czesto za nic majacy wolnosc, politycy by sie za to wzieli, to byloby w miare sensowne narzędzie weryfikacji czy ktos jest czlowiekiem, albo obywatelem polski.
Ps. Do zobaczenia moi miili za 2 bądź 4 tygodnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
¯\(ツ)/¯
To odwrotnie, niż większość społeczeństwa. Chcą móc bezkarnie pluć na drugiego, a jeśli dane wyciekną, to mają na to w------e.