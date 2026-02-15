Obejrzałem do 2 minuty i mam zarzut mocny do tego filmu - przecież gdzie są uszy to zależy od tego z jakiego kąta fotografujemy. Jeśli fotografujemy lekko od dołu to uszy będą wydawały się niżej, niż jeśli zrobimy zdjęcie z lekkiego kąta od góry, a na zdjęciu nie będzie widać za bardzo samej różnicy w kącie.



Tak samo można wytłumaczyć nos + dodatkowy cień na tym zdjęciu gdzie wygląda lepiej.



Oczywiście na Pokaż całość