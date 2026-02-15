Podmiana Ghislaine Maxwell?
Kochanka tego, co niby się rozstał z życiem, przeszła głębokie operacje plastyczne w więzieniu? Możliwe, w końcu to jej więzienie, pod względem standardu życia, to taki kurort ;)Cbtl94
U nas jakiś handlarz bronią co wspólnie z PiSowcami zrobił wałek na kilkadziesiąt milionów przy okazji fejkowych respiratorów sfingował sobie śmierć w Albanii, więc o czym my w ogóle mówimy.
A załóżmy tak całkiem hipotetycznie, że tak się stało i babkę podmienili.
Czy większe jest prawdopodobieństwo, że gdzieś sobie leży na plaży w Izraelu... czy że trafiła do rozdrabniarki gałęzi obok farmy świń?
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Jej wystąpienie, które stało się przedmiotem gorącej dyskusji, miało miejsce 11 lutego 2026 roku przed Komisją Sądownictwa Izby Reprezentantów (House Judiciary Committee). Było to przesłuchanie nadzorcze Departamentu Sprawiedliwości, podczas którego w centrum uwagi znalazły się nowo ujawnione dokumenty dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina – miliony stron akt, listy, redakcje i
https://youtu.be/YgdFY9R1da4?si=5JjKghDztdi9Bzjx
Tak samo można wytłumaczyć nos + dodatkowy cień na tym zdjęciu gdzie wygląda lepiej.
Oczywiście na