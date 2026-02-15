U mnie lekarz miał 2 interwencje w miesiącu, 45 koła na rękę dla konowała za spanie praktycznie, gość nie wie co z kasą robić a w mieście większość ludzi wywiało zagranicę, działają tylko urzędy i parę kołchozów które zatrudniają jakiś arabów, ja nie wiem jak ten kraj się będzie bronić za te kilka lat i kto będzie pracował na emerytury, czarno to widzę.