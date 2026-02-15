Lekarze przeciwni rozszerzeniu kompetencji pielęgniarek zaawansowanej praktyki
Naczelna Rada Lekarska odniosła się do propozycji resortu w sprawie zmian w kompetencjach pielęgniarek, nie przebierając w argumentach, że niektóre zapisy zdecydowanie wykraczają poza aktualne uprawnienia zawodowe pielęgniarek. Chodzi o fundamentalne kwestie podkreślił samorząd lekarski.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne
To Minister Zdrowia nei chce zawyżać limitu miejsc rezydenckich
Lekarze nie chcą żeby część strumyka pieniędzy zaczęłą płynąć w innym kierunku.
Ot, cała prawda.
Jak nie wiadomo o co chodzi , to chodzi o pieniądze a nie dobro pacjenta.
A ty widzę dalej brniesz i udajesz że nie wiesz o co lekarzom chodzi.