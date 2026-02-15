Odzyskanie danych po firmie, która uznała, że tych danych odzyskać się nie da
Proces odzyskania danych z dysku WD20SDZW z rodziny Charger. Dysk był diagnozowany wcześniej w innej, dużej firmie i zamknęli zlecenie z wynikiem negatywnym i chcieli nośnik zutylizować. Dysktrafił do mnie na drugą ekspertyzę i już wynik nie był tak zły.fcierek
Komentarze (39)
najlepsze
Zdradzę ci fajny lifehack. Możesz napisać w komentarzu, że w lutym 2026 cena wynosi....
Jak za trzy lata ktoś znajdzie koszt w kalendarzu to będzie wiedział, że to koszt z lutego 2026. ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Teść załamany, dzwoni do mnie, ja mówię żeby się wstrzymał, bo będę u niego w weekend. Podjechałem, podłączyłem dysk pod usb przez