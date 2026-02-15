Często jeżdżę tamtędy do roboty. Zawsze wówczas dzwonię na SM. Tylko, że to nigdy nie działa. Robię też zdjęcia (przykładowe w załączeniu) i wysyłam do SM. Też nie działa. Państwo NIE DZIAŁA.

Ostatnio przypominam kierofcom, że tam nie można się zatrzymywać flamastrem kredowym. Zamazuję też prawe lusterko na biało :D