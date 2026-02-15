Rowerzyści blokują drogę
Kierowca jedzie po drodze dla rowerów? Okej. Kierowca blokuje jezdnię? Okej. Kierowca nie ustępuje pierwszeństwa? Również okej. Rowerzysta jedzie lub stoi na drodze dla rowerów? SKANDAL!skeeto666
- #
- #
- #
- #
- #
- 121
- Odpowiedz
Kierowca jedzie po drodze dla rowerów? Okej. Kierowca blokuje jezdnię? Okej. Kierowca nie ustępuje pierwszeństwa? Również okej. Rowerzysta jedzie lub stoi na drodze dla rowerów? SKANDAL!skeeto666
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (121)
najlepsze
Ostatnio przypominam kierofcom, że tam nie można się zatrzymywać flamastrem kredowym. Zamazuję też prawe lusterko na biało :D
"Proszę pana tu nie można się zatrzymywać?
- Ja wiem."
Musisz wozić przy rowerze trójkąt i jak coś to go rozstawiać i mówić, że awaria.
@Pawel993: wtedy nie będzie tam drogi dla rowerów, bo wiesz, słupki postawią kosztem drogi rowerowej i chodnika a nie ulicy.
pic rel - był chodnik po lewej, są słupki.
@GokaDepeth:
@encopenco: Jak kiedyś zdobędziesz prawo jazdy, gamoniu, to dowiesz się, że w miejscach gdzie ruch samochodów i pieszych odbywa się na tej samej powierzchni (czyli np. na parkingu pod sklepem) pieszy ma pierwszeństwo.
@Morf: że dostawczak blokuje drogę, i mam wzywać policję, czekać 15-30minut aż przyjadą, aby dojechać do pracy? Nie wiem, nie miałem u siebie w GOPie takiej sytuacji ¯\(ツ)/¯
@Morf: jeśli jest tam firma, restauracja, co ma dostawy, to tak. Firma powinna wykupić sobie miejsce na dostawczaka.
Co w tym dziwnego?
aha. Nic nie dodam, bo cytat sam się tłumaczy.
Co to jest kurła, jakaś Politechnika Specjalna? ( ͡º ͜ʖ͡º)