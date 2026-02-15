23-latka pędziła prawie 200 km/h trasą S17. Tłumaczyła się wizytą u kosmetyczki
Policjanci z puławskiego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 23konrad-koneczny
Komentarze (99)
( bo to Ukrainka była) ciekawe tylko skąd Mercedes.... bananowe ukraińskie dziecko
Albo jakby przynajmniej w nocy ten limit był większy (w godzinach 23:00-06:00)
Dasz 120? Ludzie jadą 150.
Dasz 150? To ludzie będą jechać 180...
Dla jasnosci nie chodzi mi o wybielanie kierowcy, tam mandat powinien byc etc ale zeby w gazecie o tym pisac. Zrobcie trase tak z 500km to takich jadacych po 180-200km minie was conajmniej kilku, podobnie jak w terenie zabudowanym lataja po 80-90km. Mogliby tygodnik na podstawie tego drukowac.
Zabrać jej prawko i niech wraca do siebie żeby wyrobić jeszcze raz,