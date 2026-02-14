Ktoś z okolic jest w stanie wyjaśnić, o c--j chodzi z tą Posnanią? W Polsce jest ponad 400 galerii handlowych, ale od lat tylko i wyłącznie Posnanie wymieniana w kontekście młodocianych patusów, którzy czują się tam zbyt swobodnie. Ewidentnie nie jest to przypadek, tylko jakiś rzeczywisty problem. Czy to naprawdę sprawa tak ciężka do ogarnięcia przez miasto, by janusz właściciel dbał o bezpieczeństwo przebywających w budynku? Ewentualnie przez policję, by w miejscu Pokaż całość