Atak z maczeta na wychodzącego z Posnani
"14 i 16-latek którzy dokonali tego rozboju pomylili sie i zaatakowali nie tę osobę którą mieli w planach. Ofiara okazała się zupełnie niewinna." Poznański Trójkąt Bermudzkimmws
Komentarze (57)
@gorzki99 W społeczeństwie nie może być miejsca na szukanie usprawiedliwień dla ludzi niebezpiecznych dla społeczeństwa. W takich przypadkach gnoje do utylizacji, a rodzice do obozu pracy przymusowej z reedukacją na 10 lat ¯\(ツ)/¯
@gorzki99: Zdajesz sobie sprawę z tego, że oni są świadomi dużo gorszych konsekwencji niż Twoja terapia wstrząsowa oparta o "spier*l"? Jak myślisz, co się stanie, jak maczetą pochlastasz kogoś z wrogiej grupy? Otóż, całe bandy uzbrojone w takie same maczety będą Cię szukać po całej Twojej dzielnicy.
