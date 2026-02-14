North Fish złożył wniosek o upadłość
Spółka najbogatszego Polaka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Do trudnej sytuacji finansowej przyczynił się spadekKonwersatorZabytkow
- #
- #
- #
- #
- #
- 161
- Odpowiedz
Spółka najbogatszego Polaka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Do trudnej sytuacji finansowej przyczynił się spadekKonwersatorZabytkow
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (161)
najlepsze
jak ktoś w domu w ogóle nie je ryb, bo go nie stać, to dziwne gdyby teraz poleciał do north fisha
Myślę że problemem nie są kupony. Zwyczajnie młodzież woli iść do maka niż na rybę.
Kurcze, jak ten czas leci.
@Braunienkov: i sraczką (づ•﹏•)づ
McDonalds tak. KFC absolutnie nie, często przeklejania dat ważności kurczaka. No i w KFC masz ten problem, że dostawcy mięsa są często lokalni i z różnych ubojni - dodatkowo masz
Moim zdaniem powinni celować bardziej w rynek fitness. Reklamować się jako zdrowe jedzenie na mieście dla osób dbających o zdrowie. Zredukować panierki, ograniczyć głęboki tłuszcz i dodać inne zdrowe dodatki.
Szczerze widzę tutaj niszę sam często na mieście mam
Niech giną. Pełny talerz można było mieć za 30zł, a teraz ledwo się tym najadam. Wprowadzili jakieś gunwo burgery i torille zamiast skupić się na rybie na talerzu z dodatkami
Regularnie bywałem w galerii gdzie jest North Fish i nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek widział ludzi przy kasie.
No bo i umówmy się, ryba w Polsce to nie jest posiłek który kupuje się w fast foodzie.