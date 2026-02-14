Moim zdaniem pomysł był dobry sle popełnili jeden poważny błąd. Próbowali grać fastfooda i niestety w tej walce nie mieli szans. Kurczak jest zwyczajnie zbyt tani i w panierce wpada w podobną niszę.



Moim zdaniem powinni celować bardziej w rynek fitness. Reklamować się jako zdrowe jedzenie na mieście dla osób dbających o zdrowie. Zredukować panierki, ograniczyć głęboki tłuszcz i dodać inne zdrowe dodatki.



Szczerze widzę tutaj niszę sam często na mieście mam Pokaż całość