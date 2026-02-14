Zamiast rozwijać biznes, uczą się nowych przepisów. Firmy tracą cierpliwość
Rosnące koszty pracy, wyższe składki ZUS i energii, a do tego nowe obowiązki, takie jak KSeF to dziś największe wyzwania dla sektora MŚP. Jak mówi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, kumulacja obciążeń finansowych i regulacyjnych sprawia, że firmy ograniczają inwestycje.VoxClamantisInDeserto
98
przedsiębiorca to powoli taki urzędnik co wklepuje bezsensowne dane i jeszcze za to płaci
a i za wszystko kara, ksef kara nieskończona, bdo do dwóch milionów złotych, gpsr do miliona, no w podatkach to kary finansowe i jeszcze
Nie zapominajmy o kolejnym niskim podatku w postaci 4,9% od obrotu.
Przepraszam, miała to być odpowiedź do shadyTalezz
Teoretyk fantasta lub jesteś z układów?
Masz absultną rację zadając to pytanie. Od dochodu. Składni nie wliczamy w koszty
@alter21: Ci przedsiębiorcy co chamstwem i pogardą (słynne "jak ci się nie podoba mam 10 na twoje miejsce") wypędzili kilka milionów Polaków za granicę? Ci przedsiębiorcy co załatwili nam kryzys demograficzny? Płacą grosze, nie inwestują w firmy tylko wykupują mieszkania i ziemię, przez co normalnych ludzi na nie nie stać i nie mają dzieci. Jak pracownik ma dziecko to na niego krzywo patrzą