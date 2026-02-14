Z Bałtyku wywiało 275 mld ton wody. Rekordowy spadek poziomu
Początek 2026 roku zapisze się w historii pomiarów hydrologicznych Bałtyku. Średni poziom wody w Morzu Bałtyckim spadł do około 67 cm poniżej normy, osiągając najniższe wartości od czasu rozpoczęcia systematycznych obserwacji w 1886 roku. Oznacza to, że w całym basenie "brakuje" około 275 km3 wody.WroTaMar
Gdybyś tylko przeczytał artykuł:
@tenloginnieistnieje: Wiem kiedy to było dogadane. Nie wywiną się.
@Common_Rail_1337: Ustawa nie przejdzie bez podpisu. A rozporządzenie może mieć za niską rangę. Zostaje jedynie lanie wody ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ale te nakrętki od butelek to ja nie wiem, trzy lata i taki efekt a dopiero co miało nas zalać.
https://zielona.interia.pl/tylko-u-nas/news-polskie-miasta-beda-znikac-pod-woda-i-tracic-miliardy-progno,nId,7289232
@Immoderate: no bo wchodzi, sprawdź jeszcze raz poziom wody za kilka tygodni/miesięcy, wszystko jest wyjaśnione w artykule
@konto-z-sufitu: Jak nie wiadomo? Na zachód!