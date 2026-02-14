często wyrzucamy jedzenie, bo nie zdążyliśmy nic z niego ugotować albo zamawiamy jedzenie, bo nie mamy pomysłu, co ugotować

U mnie w domu praktycznie nigdy, ale to po pierwsze nie moja zasługa, a po drugie gdy mieszkałem sam przez kilka lat, gotowałem tylko 3 dania na zmianę, a właściwie to 2, bo zupę robiłem tylko w niedzielę. Dzięki temu nigdy nie miałem problemu z doborem składników i szukaniem pomysłu na obiad.