W USA rośnie liczba osób odpłatnie oddających osocze krwi, by opłacić rachunki.
Bogaty kraj biednych ludzi.4pietrowydrapaczchmur
Komentarze (44)
Zwyczajowo w latach 80 krew inoscze dla dzieci w tym onkologicznych oddawaly „lepsze” i sprawdzone stacje krwiodastwa w usa a prawnicy to oprotestowali i dzieci dostawały krew od narkomanów. Potem w bólCh to odkręcono ale wiele zmarło
W ten sposób spowodowali napływ dawców-meneli, którzy byli chorzy na różne świństwa, ale mieli to gdzieś, bo hajs to hajs.
U nas, po wprowadzeniu finansowej rekompensaty na oddaną krew, natychmiast pojawiliby się ludzie, którzy nakłamaliby w ankietach zdrowotnych,
To też nie jest tak, że nie dostaje nic. Mam rekompensaty dwa dni wolnego, posiłek regeneracyjny, ulgi podatkowe, legitymacja HDR, która sporo ułatwia w naszym NFZ i mam zniżki na niektóre leki
