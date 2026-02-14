Pani w Suzuki nie odpuszcza kierowcy BMW. Ten zdesperowany wyprzedził chodnikiem
Kierujący BMW postanowił pojechać na cwaniak i zmienić pas w ostatniej chwili. Pani w Suzuki, jednak nie wpuściła go na pas ruchu. Ten, poczuł się mocno urażony i po chwili ponawia, tym razem siłowo, próbę zmiany pasa. Jednak i to wywiera wrażenia na kobiecie. Kierujący BMW musiał postawić na swoimstopchamteam
Taki sam wariat jak z BMW, jadę sobie ostatni prawym pasem xD za mną coś zasuwa, ja już dojezdzam do aut przedemną xD a on wyprzrdza i się wciska, po czym skręca w prawo na skrzyżowaniu. ZYSKAŁ jedno auto z bardzo niebrzpieczny manewr. Na
Jak stał na światłach to wieśniak miał już ciągłą, sie pomylił to mógł grzecznir poczekać aż suzuki pojedzie i za nią skręcić.
Poźniej jeszcze mu odwaliło xD I musiał bo by sie zesrał wyprzedzić JEDNO auto i
Ja bym wysłał dwie osoby na taką konsultacje
@wujcio_dobra_rada:
raczej umorzonko, z powodu niewykrycia sprawcy, ew surowe pouczenie...
Ps kiedyś znałem