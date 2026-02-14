Skatowali królika na placu zabaw
Obcięte uszy, głęboka cięta rana na grzebiecie, złamana jedna łapka, pokieroszowana warga... To tylko część obrażeń jakie człowiek zafundował temu królikowi.lyncz
Komentarze (24)
najlepsze
Przepraszam.
Taki ktos powinien trafic na obserwacje do zakladu zamknietego ¯\(ツ)/¯
Coś się zmieniło?
Czyli mogę o-----ć koteczka co sobie łazi po moim osiedlu? Przysięgam, że będzie humanitarnie