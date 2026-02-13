Proponuję dochodzenie, śledztwo ws. portali i informatyzacji służby zdrowia. Zacznijmy od EDM i portali, które miały służyć obywatelom. Praktycznie nie ma w Polsce powiatu, który nie wydałby na to +/- miliona złotych. A prawie żaden nie działa.



Czy ktoś np. w Pcim Dolnym* jest w stanie zarejestrować się do publicznej placówki przez internet i pobrać swoją historię zdrowia? :) No, a pieniądze przytulono ładne.



* nie wiem czy akurat w Pcim Dolnym Pokaż całość