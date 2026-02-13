Żeby to był tylko jeden taki plac zabaw w Polsce. U mnie niestety to samo, a plac zabaw jest zamknięty dla mieszkańców, więc ludzie dosłownie srają na swoje własne. Staram się być wyrozumiały, przypuszczam, że ci podludzie po prostu zasrali już cały swój salon oraz inne pokoje, nie ma już gdzie kloca wetknąć, więc z braku innej możliwości srają na zewnątrz.