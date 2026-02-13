Psie kupy i siki na placu zabaw w Gdańsku
Na plac zabaw przy bloku ul. Niepołomicka 45, który jest nioogrodzony są wyprowadzane psy. W efekcie plac zabaw jest usiany kupami i żółty od moczu. Również ciagi piesze obok placu zabaw (jak równiez na całym osiedlu) są naszpikowane kupami i całe żótłeWincyyyyj
Spróbuj sam postawić klocka na środku tego placu zabaw to sąsiedzi od razu zadzwonią na policję i przy okazji monitoring sie znajdzie, ale jak psiarze srają swoimi psami w dzień i w nocy to problemu nikt nie widzi!
Chory kraj ...
@martty: Kloca xD, weź się spróbuj wysikać gdzieś głębiej pod drzewem bo najbliższa dostępna toaleta jest 5856 metrów dalej, to popełniasz zbrodnie. Ale pies srający na chodniku czy oblewający słupy, ściany, czy
Problemem jest po prostu ilość psów w miastach, 20 lat temu problem był dużo mniejszy, mimo że dużo mniej osób sprzątało po psach.
rok temu zjechałem z chodnika przypadkowo rowerem (20cm może) no i wjechałem oczywiście w psią srake...
dasz wiarę, że nawet karcherem przez dłuższy czas nie dało się tego dziadostwa zmyć z opon? oczywiście cały rower u-----y nawet w łańcuch powchodziło. aż dziwne, że ubrania i buty nie dostały.