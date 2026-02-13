W piątek 13, mamy dostępne dane z RCN!
Deweloperuch.pl udostępnia dane z RCN. Od dzisiaj 13 lutego w piątek wszystkie dane są już za darmo dostępne. Pierwszy portal czyli deweloperuch udostępnia je na swojej stronie. Dzięki też wam i świętemu tagu #nieruchomosci udało się nam zebrać pieniądze na wcześniejsze wykup danych aby zrobić presjacpiorundc
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
@krolkolow: Tutaj nie stawia się przecinka przed "że".
https://x.com/parking_prawem/status/2022293933636600223
w rok nabrało ponad 100% wartości. To pewnie jakaś ofiara BK2%. Bo nawet limit 700k też jest.
@PrzyjaznyMireczek: to zależy od urzędu. Dane z Warszawy są dostępne odrazu tylko w jednej dużej paczce.
Już się powoli mówi o przekraczaniu kolejnych psychologicznych rekordów w Warszawie za mieszkania premium. Było 50k/m2, lecimy na 100k/m2