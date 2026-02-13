Wykryło szpiega w fabryce samolotów Rafale. Używał tylko okularów
Pracownik został przesłuchany na terenie zakładu, a następnie przewieziony do komisariatu w Cergy-Pontoise. Tam trafił w ręce agentów z DGSI, czyli francuskiego kontrwywiadu w celu dalszych przesłuchań.daniel-darcio
Może to był Stirlitz i próbował starej dobrej radzieckiej metody:
Tajna narada w Kancelarii Rzeszy. Nad mapą pochylają się Hitler, Himmler i reszta zgrai. Nagle do pomieszczenia wchodzi Stirlitz. Wyjmuje miniaturowy rosyjski aparat szpiegowski wielkości cegły, ważący dwanaście kilogramów, i z wysiłkiem zaczyna fotografować wszystkie tajne plany. Potem kładzie na stole dwie
Może jeszcze nielegalny imigrant. Banda idiotów chce przyoszczędzić.
Rozumiem Piotrze, ale jak do tego doszło?
Wchodził do hangaru na golasa w samych okularach, co wzbudziło podejrzenia pracowników zakładu.