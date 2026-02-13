Kolosalna katastrofa czarnej "Królewny Śnieżki" Disneya. Ponad 170 mln straty
Produkcja kosztująca aż 336,5 mln dol. ostatecznie zanotowała aż 170 mln dol. straty.Zenon_Zabawny
- #
- #
- #
- 72
- Odpowiedz
Produkcja kosztująca aż 336,5 mln dol. ostatecznie zanotowała aż 170 mln dol. straty.Zenon_Zabawny
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (72)
najlepsze
Wgl holywood od dawna nie służy rozrywce tylko praniu mózgów i tresurze.
@Foxbat:
ale czytalem ze ona ma teraz problem bo nikt nie chce jej zatrudniac bo sie źle kojarz
"Firma ponownie przebiła oczekiwania analityków. Zysk na akcję wyniósł 1,63 dolara, przy oczekiwanym 1,57 dolara. Przychody łącznie wyniosły 25,98 miliarda dolarów (wzrost rdr o 5 proc.), podczas gdy analitycy spodziewali się 25,74 miliarda dolarów.
Jednocześnie zysk netto okazał się niższy, niż oczekiwano. W pierwszym kwartale fiskalnym Disneya (czyli w ostatnim kwartale 2025) wyniósł on 2,48 miliarda dolarów, czyli 1,34 dolara na akcję. Rok wcześniej było
Że aktorka (Rachel Zegler) która ją gra jest czarna?
Bo tak sobie wszedłem w zdjęcia i aż sprawdziłem ze wzorcem i wychodzi że ok... ;)
Na oko wygląda najwyżej na bladą latynoskę, z imienia i nazwiska z kolei na Żydówkę.
Tak jak myślałem film był za mało inkluzywny i nie promował wartości LGBTQ+
Mam nadzieję że Disney wyciągnie z tego faktu na przyszłość odpowiednie wnioski!