Kolego, tu nie ma "drobnych niedociągnięć" tylko podstawowe błędy. Ta blacha jako radiator to pomyłka, odprowadzanie ciepła to nie jest kwestia "aluminium". Są gotowe radiatory z CPU/audio z żebrami i dużą powierzchnią i tego się używa, a nie kawałka blachy.



Konwekcja -tutaj gorące powietrze unosi się DO GÓRY. Odbiór ciepła z boku płomienia to proszenie się o niską sprawność. Powierzchnia powinna być nad źródłem ciepła, prostopadle do strumienia, to podstawy fizyki.



Układ Pokaż całość