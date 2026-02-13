Prąd z lampy naftowej - zobacz jak uzyskać 5 V, które w sytuacji awaryjnej...
Pozwoli np. zasilić radio lub naładować telefon. Mowa o starej technologii, opartej na efekcie Seebecka. Rozwiązanie z lampą naftową było stosowe na szeroką skalę w ZSRR w latach 50-60 do zasilania radia w rejonach, gdzie brakowało sieci elektrycznej. Lampa emitowała też ciepło i światło.pogop
Komentarze (41)
1) Zamiast kombinować z blachą aluminiową lepiej zastosować gotowe radiatory do procesorów czy sprzętu audio
2) Ciepło (gorące powietrze) konwekcyjnie roznosi się do góry NIE NA BOK. Dlatego dużo wyższa sprawność można uzyskać przez odbiór ciepła z górnej prostopadłej do płomienia płaszczyzny. Tak jak się to robi w kotłach CO.
3) Obwód elektroniczny zrealizowany jest absurdalnie. Należałoby zebrać napięcie ze wszystkich modułów połączonych równolegle przez diody schottkiego
Ale może wyjaśnisz z czego? Z tego, że Arduino użyłeś w Arduino w minigeneratorze? Przerost formy nad treścią. Ale przed kolegami będziesz szpanował jakiego to ty (specjalnie z małej litery) masz elektrownię (też specjalnie z małej). Może byś lepiej wykorzystał Arduino?
Spadło do 2V bo nie miał wydajności prądowej.
Teroretycy teorii obwodów powiedzą że źródło napiecia na dużą rezystancję wewnętrzną (połączenie szeregowe sumuje poszczególne
Samo znalezisko doceniam bo ciekawe
Konwekcja -tutaj gorące powietrze unosi się DO GÓRY. Odbiór ciepła z boku płomienia to proszenie się o niską sprawność. Powierzchnia powinna być nad źródłem ciepła, prostopadle do strumienia, to podstawy fizyki.
Układ
Prościej postawić mały panel słoneczny tuż obok tej lampy i skierować lusterkami całe światło na niego
Choć może być mniejsza wydajność, ale jakieś miliwaty powinny być.
gość pokazuje napięcie, ale nie pokazuje uzyskiwanlnego prądu z tego... a ten jest "żaden". To, że telefon wykrywa napięcie i pokazuje że się ładuje - nie pokazuje z jaką prędkością (prądem/mocą) - równie dobrze może to być tak słabe ładowanie, że się akumulator tylko trochę wolniej rozładowuje (więcej pobiera na swoje potrzeby, niż uzyskuje z zewnętrznego źródła)