Zrobiliśmy z Polaków 38 mln śmieciarzy. Ten system kaucyjny miał sens 20-30 lat
4344
OLX pomogło oszustowi okraść mnie na 3500 PLN. Byłem sprzedającym...
3782
Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim w skokach narciarskich !
3169
Załatwiła dotację i zniknęła? Gra od Olgi Tokarczuk to nowa Izera
3130
Kolejna rozprawa Majtczaka
2602

