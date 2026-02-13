Większe opodatkowanie giełdy i krypto niż nieruchomości powoduje że więcej ludzi pakuje się w nieruchomości i uniemożliwia ich kupno ludziom, którzy chcą w nich mieszkać, a nie w nie inwestować. Do tego ceny nieruchomości "nie mogą spaść" i państwo dba o to żeby nie spadły. Inwestycje na giełdzie i krypto są obarczone ryzykiem, można na nich stracić, albo zarobić mniej niż inflacja i trzeba od tego płacić większy podatek niż od nieruchomości. Pokaż całość