Dodatkowy 3% podatek od płci męskiej
W Szwajcarii mężczyźni, którzy nie zgodzą się na przymusową służbę wojskową płacą 3% dodatkowego podatku dochodowego (max. 400 CHF) przez 11 lat. Kobiety, które nie odbędą służby wojskowej takiego podatku nie płacą.
Komentarze (98)
Skoro Polska musi honorować śluby homoseksualne za granicą (weszło już to?), to może z nową płcią się uda?
@4mja: Ale pisząc to o Szwajcarii... to tak średnio ma się do tematu bo sami tego chcieli w bezpośrednim referendum. To jest wolność i demokracja ¯\(ツ)/¯
Facet płaci za swoją wygodę, kobieta płaci za swoją.
1.Odbycie służby powinno byc obowiązkowe dla wszystkich sprawujacych wysokie funkcje publiczne.
2. Pierszenstwo w powolywaniu do wojska takich osob w razie wojny. Jasny i uczciwy mechanizm.
3. Ilosc osob zwolnionych ze sluzby ze wzgledu na wysokie pozycje powinna byc minimalna. Tylko osoby wybrane w wyborach i aktualnie piastujacy kluczowe stanowiska, ministrowie etc, cywilni pracownicy MON. Premier. Część zwolnionych może powinna wyznaczyć kogoś z rodziny
Klasycznie już w tego typu dyskusjach: Pokażcie mi podobny przepis (w kraju rozwiniętym) który równie jednoznacznie dyskryminuje kobiety.
@Ilirian:
Przecież wedle wykopków dyskryminująe ich natura. Są głupie, itd... Nie ma potrzeba ich bardziej prześladować.
@Pytalski_malopolan: Khem? A co znasz lepszego niż obywatele decydujący w bezpośrednim referendum?
84% nie chciało takiej równości - mają jak zagłosowali, ale akurat o wolności bym tutaj nie dyskutował.