Parlament Europejski odrzucił poprawkę "Tylko kobieta może zajść w ciążę"
Poprawka brzmiąca Tylko biologiczna kobieta może zajść w ciążę. Wyniki glosowania w Parlamencie Europejskim: 233 przeciw, 200 za, 107 wstrzymujących.Edonik
- #
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
Wydaje mi się, że wiem o co chodzi. Ktoś próbował do tekstu uchwały wepchnąć poprawkę "Tylko biologiczna ... w ciażę". Poprawka nie przeszła więc jej nie ma w ostatecznym tekście (to co linkowałeś). Ale tu na stronie jest to głosowanie:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2026-0010-AM-010-018_PL.pdf
@przemq88: uuu rasizm, f-----m i nietolerancja
Czy PE przyjął już rezolucję na temat kierunku działania siły grawitacji? Albo na temat temperatury zamarzania wody? Albo ile jest 2*2?
PE równie dobrze mógłby przyjąć poprawkę odwrotną - że zajść w ciążę może tylko mężczyzna. I co by to zmieniło?
Dokładnie nic, tak samo jak niczego nie zmieniłaby proponowana poprawka.
@PepikPL: tyle że to chociaż coś tam konkretnie zmienia. Stawki podatku, czy departament w ministerstwie, możliwość korzystania z funduszy celowych czy coś.
Natomiast chęć wprowadzania do prawa zapisów niczego nie zmieniających (typu właśnie że kobiety rodzą dzieci), to jest dopiero bezsens.
Swoją drogą to bardzo poważna instytucja ten parlament, skoro głosują nad takimi rzeczami. Mam nadzieję że znajdą również czas inne ważne rzeczy, jak głosowanie nad tym czy ryby oddychają pod wodą,