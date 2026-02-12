Z Igrzysk z dedykacją dla Ministerstwa Sportu
Saneczkarze po 8. miejscu w drużynie nie szczypali się w języki. Brawo za szczerość i odwagę.kajelu
- 57
Jakoś nikt nie ma problemu zobaczyć
Także nie dziwne że rządowi nie chce sie inwestować w igrzyska dla mas.
Ekscytujemy sie tym ze ktoś jest dobry i ew zdobywa propagandowy medal w hobby uprawianym przez garstkę osób.
Może z 1000 osób na świecie bawi sie w ten sport. Wg AI chyba najwięcej,bo ze 150 w Niemczech.
Infrastruktura by pomogła ale nadal to nie jest sport którym
Więcej czasu antenowego, więcej miejsc dla sponsorów. No i jakaś nowość.
Ja i tak nie oglądam igrzysk bo zawsze mnie to nudziło dlatego nie powiem Ci czy te sanki są jakieś ciekawsze xD
Fakt fajnie jak wygrywają, fajnie zobaczyć które mamy miejsce w tabeli, czy kibicować swoim, ale też bez przesady że będziemy wykładać miliony bo są jakieś szanse medalowe.
Skoki nam się zwracają, jest oglądalność, sponsorzy itd. a tu? Nic.
W jakim kryterium? Nie jest to sport który na siebie zarabia, trzeba też regularnych dofinansowań z zewnątrz, garstka zawodników utrzymuje się ze stypendiów itd..
Nie, nie
No pytam bo może uznałeś, że skoro ktoś utrzymuje się ze stypendium to jest to sport zawodowy. No ale i tak nie jest.
8 na igrzyskach brzmi super póki ktos nie wygogla ze miejsc lacznie bylo 9 a gorsza byla tylko ruminia
Po co taki sport wybierali? malo sponsorow dla olimpijczykow jest w innych sportach skoro chcieli byc najlepsi na swiecie? A jak go wybierali to warunki byly inne? sory ale ani nie maja wynikow ani polska od dekad nie ma jakiejs wybitnej historii w tym temacie zwiastujacej rychle zmiany, nie
@raseri: jest cała masa dyscyplin sportowych, które nikogo nie interesują... Nie możemy podchodzić do inwestycji w rozwój sportu jak w jakimś modelu biznesowym prywatnej firmy
Przecież zaraz dojdziemy do absurdu, pojawi się jeden zawodnik który gra w pingponga na łyżwach i będzie oczekiwał toru łyżwiarskopingpongarskiego.
To na pewno jest sport, który ma masę fanów, sponsorów, jest badawczy i rozwojowy jak f1. W mig uzbierają hajs na tor.
I ta pogarda, kiedy mówił o, phi, 6 milionach.
Zejdźcie na ziemię. To, że sobie zjezdzacie na saneczkach nie sprawia, że państwo, czyli też ja, jeatesmy Wam coś winni. Ja swoje hobby sponsoruję sam. Polecam.