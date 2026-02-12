Warszawa jest centrum europejskiej produkcji gier wideo
Warszawa to największy hub produkcji gier wideo wynika z badania obejmującego największe europejskie ośrodki tej branży. W stolicy działa jedna z największych w regionie społeczności specjalistów pracujących przy tworzeniu gier od zespołów niezależnych po globalnych liderów rynku.ralf-szer
