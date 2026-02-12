W Polsce rozpoczęły się zwolnienia grupowe na ogromną skalę.
W Polsce jest już prawie milion bezrobotnych. Ostatni raz było ich tyle w głębokim covidzie.Lama1
Mamy propagandę sukcesu bożka (i właśnie dlatego go tak nazywamy) zwanego PKB.
Jeszcze 6, 8 lat temu zadłużaliśmy się po te 40, 60 miliardów. W zasadzie niemal samo 500+ (nie bądźmy Peweksami) było naszym
Mogę ci tylko powiedziec, że nie warto się wysilać.
Za pół roku zaczniesz dostrzegać, że mieszasz kijem w wodzie, i to, czego ludzie nie rozumieli dzisiaj, nadal nie będą rozumieć jutro, woda pozostanie zawsze taka sama. Jak mnie mirki parę lat temu wyśmiewali, że na próżno próbuje tłumaczyć świat, bo to jest tylko portal że śmiesznymi obrazkami, to nie wierzyłem. Jakiś czas temu uważałem, że Polsce, po całym okresie
@CrytekPL:
Liczba. Liczba obcokrajowców.
Ilość, to gdyby było np. 7 i pół obcokrajowca.
@werfogd: ludzie są policzalni, więc zawsze liczba, niezależnie od tego czy liczymy też karły
@Argiope: szybciej NFZ i zus padnie, niż jakieś przywileje zostaną zabrane witaminkom
To samo zresztą działo się w Anglii. My mamy tyle przywileju że możemy jeszcze wyjechać gdzieś gdzie płacą w stosunkowo dla nas dużych miskach ryżu, jak Holandia czy Norwegia.
Problem był taki, że tuż po tym kryzysie przyszedł kryzys podażowy związany z wojną z Rosją i sankcjami na nią i narzędzia, które miały przyśpieszyć wyjście z covidu nałożyły się i pogłębiły efekty drugiego kryzysu
Ale tak, niezamykanie gospodarki za covidu byłoby ostatecznie lepsze dla gospodarki, ale to trochę in hindsight dopiero wiadomo, że wirus nie był taki
@jackblackcanada: Ale o co Ci chodzi? Te działki to chyba symptom kryzysu. Jakby gospodarka szłą elegancko to na tych działkach by się coś budowało a nie leciałyby na sprzedaż
PKB mamy NAJWYŻSZE W HISTORII (co prawda przez absurdalną ilość wydatków rządowych i inwestycji w nieruchomości ze strachu przed inflacją)
ale przynajmniej jest prozachodnio, swojsko ( ͡° ͜ʖ ͡°)