Pokaż całość

Mogę ci tylko powiedziec, że nie warto się wysilać.Za pół roku zaczniesz dostrzegać, że mieszasz kijem w wodzie, i to, czego ludzie nie rozumieli dzisiaj, nadal nie będą rozumieć jutro, woda pozostanie zawsze taka sama. Jak mnie mirki parę lat temu wyśmiewali, że na próżno próbuje tłumaczyć świat, bo to jest tylko portal że śmiesznymi obrazkami, to nie wierzyłem. Jakiś czas temu uważałem, że Polsce, po całym okresie