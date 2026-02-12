Nowy próg podatkowy - 171 000 zł zamiast 120 000 zł
W Sejmie leży dokument, który może zmienić zawartość portfeli Polaków. Pierwszy próg podatkowy wzrasta z obecnych 120 tys do 171 tys złmispush
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
W Sejmie leży dokument, który może zmienić zawartość portfeli Polaków. Pierwszy próg podatkowy wzrasta z obecnych 120 tys do 171 tys złmispush
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (17)
najlepsze
ktoś komu zależy na kliknięciach?
przecież oni nawet tego nie będą głosować