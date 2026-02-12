Takie są skutki mieszkania w USA gdzie ten kraj to Mekka wszelkich szurskich teorii, szkoda że to dochodzi do nas.

I żeby nie było, takiemu człowiekowi nie przetłumaczysz nic to już siedzi w głowie i powiedziałbym że to choroba psychiczna. Na takie coś pomagają tylko dobre leki. Dodatkowo warto zwrócić uwagę że jeśli chodzi o Polskę to najwięcej szurów jest u gaśniczakach razem z Braunem na czele.