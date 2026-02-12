Sony kończy produkcję nagrywarek Blu-ray
Rynek konsumenckich nośników optycznych właśnie stracił kolejny bastion.ochucki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Rynek konsumenckich nośników optycznych właśnie stracił kolejny bastion.ochucki
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (64)
najlepsze
W swoim czasie zapłaciłem ekstra za laptopa Sony z nagrywarką, może użyłem jeden, dwa razy bo o wiele łatwiej i szybciej dane można było wrzucić na NAS.
Czytniki blue-ray trzymają się jeszcze dzięki konsolom. Bez nich też by już wymarły dla szerszego konsumenta.
Za 30+ lat używania komputerów, złapałem 1 realnie szkodliwy wirus i to był Czarnobyl koło 1999. Za to nie mam już w praktyce żadnych nagranych przeze mnie płyt DVD, czy BRay. Spora część po prostu przestała być czytana bo powłoki się utleniły czy uległy fizycznym uszkodzeniem.
Więc zgrałem wszystko co było warte na NAS.
Bardziej martwi obecnie trwałość dysków SSD, już 2 padły u mnie
2. DTS-HD Master Audio + DTS:X – bitrate
Dają płyty DVD, bo co mają dawać? płyta to 1zł, pendrive 10zł
W pracy też odziedziczyłem takie płytki po ludziach co je nagrywali w latach 90tych i może że dwa razy trafiłem w problemy z odczytem - ale tam to co dzień
Chciałem dobrze a ten cisnie ze mnie beke, ze lubie włochate niemki:(
A nie, dobra. Chodzi o nagrywarki a nie o sam napęd.