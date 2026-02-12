Technologia która przestała być funkcjonalna w tym momencie jak ja zaczęli masowo wprowadzać.

W swoim czasie zapłaciłem ekstra za laptopa Sony z nagrywarką, może użyłem jeden, dwa razy bo o wiele łatwiej i szybciej dane można było wrzucić na NAS.



Czytniki blue-ray trzymają się jeszcze dzięki konsolom. Bez nich też by już wymarły dla szerszego konsumenta.