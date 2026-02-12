Upadek Poczty Polskiej na Podhalu
Kierownictwo pozbyło się starych pracowników bo za dużo zarabiali, by zatrudnić nowych na śmieciówkach, ale nikt się nie zgłosił. W efekcie nie ma komu dostarczać listów.wicehrabia_julian
Komentarze (64)
najlepsze
Oszczędnosć została wygenerowana, więc premia jest należna :D
@Zwyczajny_user: Poczta jest państwowa jak się obsadza stołki po partiach lub można jakiś przekręt zrobić, ale na codzień poczta jest traktowana jako firma prywatna, która ma sama na siebie zarabiać ale jednocześnie utrzymywać nieopłacalne placówki na wsiach bo jednak państwowa, ale jednocześnie pracowników poczty polskiej nie obowiązują żadne przywileje państwowych firm bo w koncu to prywatna spolka akcyjna :)
Poczta jako całkowicie prywatna radzialby sobie lepiej
@Zwyczajny_user: tak mati. z pewością zarabiałbyś więcej gdyby nie podatki xDDD szef chciałby ci płacić więcej no ale nie może bo musi zus opłacić. tak było nie zmyślam