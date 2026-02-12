Czy dopłaty do nierentownych kopalń spowodowały, że te rentowne są w trudnej sytuacji? No pewnie! Czy rząd planuje jakoś to rozwiązać, np. poprzez likwidację lub restrukturyzację kopalń należących do PGG i JSW (czyli spółek kontrolowanych w większości przez Skarb Państwa), które bez dopłat przynosiłyby straty? A skąd ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )



A jeszcze zabawniej jest gdy dowiemy się, że Bogdanka należy do Enea w 65%, która to Pokaż całość