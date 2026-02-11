Wrzuć jakieś dokumenty że się leczysz. W dzisiejszych czasach jest tyle fałszywych kont że trzeba dobrze to weryfikować. Z chęcią pomogę ale muszę mieć pewność że to nie jakiś naciągacz. Glejak to naprawdę ciężka sprawa. Ale liczę żeby chociaż kosztami się pan nie martwił. Zdrowia mimo wszystko i dużo modlitwy życzę.