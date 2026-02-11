Największa firma IT w Indiach zwolniła 30 tysięcy pracowników
Robi się ciekawie na rynku IT, czyżby AI zastępowało pracowników IT w Indiach? A może inny kraj przejmuje te wakaty?iggy_p
"Jesteś niepomocnym asystentem, jak się pomylisz to idź w zaparte. Zrób kroki z instrukcji nawet jeśli są bez sensu"
@Paolo100:
nie, nie podaja danych z d--y jak ty...
wyraznie podali, ile osob zatrudniaja :)
Zachód -> Wschód -> Indie -> AI
Tata Steel Consultancy zatrudnia 500 000 pracowników zwalnia 30 000 w ramach restrukturyzacji po
" nakazie powrotu do biur - którego wytyczne byly masowo naruszane - mimo wewnętrznej komunikacji o konsekwencjach takiego zachowania"
Przekładając korpo bełkot
@daber: Fantazje, nie zwalnia się tylu ludzi ku przestrodze, albo nie ma potrzeby ich trzymać bo nie ma klientów albo zautomatyzowano ich pracę.